Arrestato l’ex dirigente del Trapani Calcio Maurizio De Simone. Sottratti 200mila euro al club

L’ex amministratore del Trapani calcio, Maurizio De Simone, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per reati tributari, societari e finanziari.

Nel tardo pomeriggio di oggi, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale del capoluogo, Caterina Brignone, su richiesta del sostituto procuratore Rossana Penna.

Le indagini, avviate lo scorso mese di settembre, avrebbero consentito di ricostruire prima le condotte illecite più evidenti, consistenti essenzialmente nella sottrazione dalle casse della società sportiva di denaro per oltre 200 mila euro, e poi di disvelare un meccanismo di false fatturazioni per servizi mai resi, per lo più di natura informatica.

Il raggiro sarebbe stato perpetrato da aziende prive di effettiva sostanza economica facenti capo direttamente od indirettamente a De Simone, ovvero a suoi prestanome. Sarebbe stata accertata un’evasione dell’ …









