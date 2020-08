Arpa Sicilia assume personale a tempo indeterminato. Ecco il bando

L’ARPA Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia) ha bandito un nuovo concorso.

Il bando Arpa servirà al reclutamento di 57 risorse di personale per la copertura delle seguenti posizioni:

31 collaboratori sanitari/tecnici/professionali, categoria D;

10 collaboratori amministrativi, categoria D;

9 assistente tecnico, categoria C;

4 assistenti amministrativi, categoria C;

3 operatori /autisti, categoria B.

FIGURE RICHIESTE

Le assunzioni sono rivolte a diversi profili. Una parte delle opportunità di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente riguarderà, nello specifico, Ingegneri, Chimici, Fisici, Geologi e Biologi.

Il termine di presentazione per le domande è il 31 agosto 2020.

Per maggio informazioni consultare il bando.











