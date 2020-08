Al via gli eventi di ‘Salemi dEstate’. Giovedì omaggio a Fellini e Sordi 

Un omaggio musicale a Federico Fellini e ad Alberto Sordi, eseguito al pianoforte dal maestro Vince Tempera, aprirà ‘Salemi dEstate’, cartellone di eventi messo a punto dall’amministrazione comunale tramite l’assessorato al Turismo, sport e spettacolo. L’evento ‘Cent’anni di cinema italiano’, in collaborazione con l’associazione culturale ‘Armonia’, si terrà giovedì 6 agosto in piazza Alicia, a partire dalle 21.

Il cartellone si chiuderà il 25 settembre: epicentro saranno piazza Alicia e il cortile del castello normanno-svevo, scelti dall’amministrazione comunale per gli ampi spazi all’aperto che consentiranno il rispetto delle norme anti-Covid.

L’accesso agli eventi sarà comunque limitato fino al raggiungimento della capienza massima prevista: 196 persone per piazza Alicia, 120 per il cortile del castello. Il rispetto delle norme sarà garantito dal Gruppo comunale di protezione civile.

“Nonostante i ritardi inevitabili dovuti alla pandemia abbiamo varato un cartellone di eventi di pregio e qualità – affermano il sindaco di …









Leggi la notizia completa