Agricoltura e non solo: e il formaggio italiano si produce in Kazakistan

Un gruppo di investitori kazaki di Aksut sono intenzionati ad avviare la produzione di formaggio italiano nella regione di Almaty. Produzione che avverrà in un allevamento che comprende 1200 capi della razza Holstein-Frisona. L’azienda agricola attualmente munge fino a 15 tonnellate di latte, con il nuovo progetto potrà raggiunge le 30 tonnellate, di latte di alta qualità. Un progetto che dovrebbe partire entro la fine dell’anno, che creerà 10 posti di lavoro e dal costo di 700 milioni di tenge, pari a 1.415.457,17 euro

Investitori attenti all’innovazione, come ha dichiarato il capo della società Elzhas Sembay: “La cooperazione con istituti di sviluppo per la scienza, la produzione di mangimi, la medicina veterinaria e la riproduzione di animali da riproduzione consente alle aziende di sviluppare progetti promettenti per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di produzione, rintracciare il processo di produzione di latte su …









