A Guzel’ Jachina il Premio Tomasi di Lampedusa

Venerdì 7 agosto la cerimonia a Santa Margherita Belìce

” Di faccia si stendeva un immenso costone di basse montagne, tutto giallo per il frumento mietuto, con le ristoppie tavolta bruciate, si scorgevano a malapena i paesi, Poggioreale, Contessa, Salaparuta, Gibellina”.

E’ questa la descrizione del panorama di Santa Margherità Belìce di Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo libro autobiografico “I ricordi d’infanzia”. E proprio il paesaggio descritto dal grande scrittore siciliano autore del “Gattopardo”, sarà il palcoscenico della diciassettesima edizione del Premio Letterario internazionale intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vinto quest’anno dalla scrittrice russa Guzel’ Jachina (nella foto di copertina),con il suo romanzo “Zuleika apre gli occhi”. Il libro vincitore di questa edizione del premio, che per la prima volta non si svolgerà …









