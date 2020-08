Trapani, raid vandalico al cimitero. Portati via i rubinetti delle fontanelle

Nemmeno il cimitero è immune alle incursioni dei ladri.

La scorsa notte, ignoti si sono intrufolati al camposanto di Trapani danneggiando i servizi igienici e facendo man bassa di rubinetti, asportandoli dalle fontanelle collocate tra i viali alberati. Il raid ha interessato la zona della litoranea. Amara sorpresa, questa mattina, per quanti si sono recati al cimitero per deporre un mazzo di fiori sulle tombe dei loro cari.

Non hanno potuto prelevare l’acqua dalle fontanelle che sono state saccheggiate. Non è la prima volta che al camposanto vengono messi a segno furti a testimonianza che a Trapani nessun luogo e immune alle incursioni dei soliti ignoti.









