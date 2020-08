Acqua inquinata in via Virgilio, a Trapani? A lanciare l’allarme sono stati i condomini del palazzo che si trova al numero civico 37.

L’assessore comunale Ninni Romano, in attesa che vengano effettuate le verifiche, ha boccato l’erogazione idrica.

Le analisi dovranno accertare eventuali infiltrazioni nella rete di distribuzione comunale, ovvero se il problema riguarda la cisterna dello stabile. In attesa del responso il palazzo resta a secco.









