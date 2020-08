San Vito lo Capo. Disturba in un locale pubblico e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

Nella giornata del 3 agosto 2020, i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno tratto in arresto con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, LICCO Sandro, cl.70, già gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, presso la locale Centrale Operativa era pervenuta la richiesta di intervento da parte di alcuni privati cittadini che lamentavano la presenza molesta dell’uomo all’interno di un bar sito in San Vito Lo Capo.

Giunti sul posto, i Carabinieri trovavano l’uomo, in evidente stato di agitazione a seguito dell’assunzione di bevande alcoliche, che inveiva nei confronti degli avventori e dei proprietari del locale, assumendo talvolta atteggiamenti particolarmente aggressivi che intralciavano le normali attività di ristorazione.

Per tanto, i militari operanti hanno cercato di riportare alla ragione lo scalmanato instaurando un dialogo con lui, tuttavia lo stesso, ha iniziato ad inveire anche nei loro confronti, …









