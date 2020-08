San Vito Lo Capo, disturba i clienti di un bar e aggredisce i carabineri. Arrestato

In preda ai fumi dell’alcol, prima disturba gli avventori e i titolari di un bar di San Vito Lo Capo e all’arrivo dei carabinieri che cercavano di calmarlo, non solo li ha aggredisce verbalmente, ma cerca di colpirli a calci e pugni.

Con l’accusa di resitenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato dai militari dell’Arma di San Vito Lo Capo, Sandro Licco, di 50 anni, già noto per precedenti di polizia. Qui i dettagli nel comunicato dei carabinieri:

Nella giornata del 3 agosto 2020, i Carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno tratto in arresto con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale, LICCO Sandro, cl.70, già gravato da precedenti di polizia.

Nello specifico, presso la locale Centrale Operativa era pervenuta la richiesta di intervento da parte di alcuni privati cittadini che lamentavano la presenza molesta dell’uomo all’interno di un bar sito in San …









Leggi la notizia completa