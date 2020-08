San Vito lo Capo –  a settembre la 2ª edizione di “A tutto sport i giovani e i giochi all’aperto”

La seconda edizione della manifestazione sportiva dilettantistica “A tutto sport – I giovani e i giochi all’aperto”, si svolgerà dal 10 al 13 settembre e vedrà protagonista moltissime attività sportive. L’evento sarà organizzato dall’associazione “Kubo Eventi”, presieduta da Giacomo Mineo, il quale avrà come partner la Editori Trapanesi, la 1Turismo e il Comune di San Vito Lo Capo. L’evento

Beach bocce, beach rugby, pattinaggio a rotelle, scherma, danze sportive, braccio di ferro, twirling, vela, tennistavolo, crossfit e, in corso di definizione, basket 3vs3, fitness e tante altre discipline animeranno il Villaggio dello Sport che verrà allestito in via Faro, nella zona dei campetti sportivi ed in spiaggia.

La manifestazione ha lo scopo di promuovere le discipline sportive “minori”, meno popolari tra i giovani e poco pubblicizzate dai media, …









