Riserva dello Zingaro, l’82º Centro CSAR soccorre una signora in fibrillazione ventricolare

La missione è stata effettuata con elicottero HH139A in cooperazione con una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Alle ore 15:40 odierne, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, è decollato per una missione di soccorso con elicottero HH139A per recuperare una donna in fibrillazione ventricolare presso la Riserva Naturale dello Zingaro (TP).

Immediatamente dopo il decollo, l’equipaggio si è diretto presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo (TP) dove è atterrato alle 15:50, per imbarcare una squadra operativa di 2 unità del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e trasportarla presso la zona di Cala della Disa, all’interno della Riserva Naturale.

Arrivati in zona di operazioni alle 16:00 locali, l’equipaggio ha immediatamente iniziato le operazioni di verricello per calare al suolo l’ …









