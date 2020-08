Pontili dello Stagnone, i soldi della Regione non sono ancora disponibili e ci scappa la polemica…

I pontili dello Stagnone di Marsala, che dalla scorsa settimana, non tutti, ma solo sei e il solarium, sono sottoposti a lavori di ripristino, in attesa delle somme stanziate dalla Regione, sono al centro del botta e risposta a distanza tra la deputata marsalese all’Ars, Eleonora Lo Curto e il direttore della Riserva Naturale dello Stagnone, Roberto Fiorentino.

“Con stupore leggo le parole del direttore della Riserva naturale dello Stagnone, Roberto Fiorentino in ordine allo stanziamento di 100 mila euro per il rifacimento dei pontili che è previsto alla legge di stabilità regionale e per il quale mi sono impegnata facendo approvare al parlamento il comma 13 dell’articolo 25 della legge regionale 9/2020 – si legge in una nota della capogruppo dell’Udc all’Ars –. Sul trasferimento effettivo delle risorse al Libero Consorzio di Trapani, non consento a Fiorentino e a chicchess& …









Leggi la notizia completa