Monte Cofano, le indagini sull’incendio porterebbero ad una vendetta

Sembra la vendetta come ritorsione sui divieti reali e sui controlli più stringenti negli ultimi periodi, la pista principale che seguono gli inquirenti per l’incendio che la settimana scorsa ha distrutto Monte Cofano, uno dei luoghi naturalistici più belli della provincia di Trapani.

Per come si è innescato, dove e nell’orario in cui ha avuto inizio gli inquirenti credono che sia doloso. Andarci di proposito, non era vicino né agevole.

“La prima segnalazione del fuoco arriva – afferma il capo dell’ispettorato della Forestale di Trapani, Francesco Trapani della – alle 20,56 dalla torretta di avvistamento di Monte Sparagio, da più punti, quattro o cinque”.

Secondo le indagini sarebbero state usate dei detonatori ritardanti per permettere di allontanarsi dal luogo, chi lo ha fatto sa bene che in serata e di notte i Canadair non volano.

La riserva di Monte Cofano da anni soffre di dissesto idrogeologico e …









