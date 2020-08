Mezzi a rinforzo, così la raccolta rifiuti a Ferragosto – VIDEO

Mezzi a rinforzo dell’attuale parco macchine e richiesta di maggiori conferimenti di organico presso la piattaforma di Codroipo, in Friuli Venezia Giulia. Si prepara così la ditta “Sager-Ecoburgus” per affrontare la raccolta rifiuti nella settimana clou dell’estate, quella che inizierà lunedì prossimo e si concluderà nel lungo week-end di Ferragosto. Nelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte la produzione di rifiuti avrà un’impennata nei quantitativi che, a sua volta, dovranno essere conferiti sia nelle piattaforme autorizzate che in discarica a Trapani (l’indifferenziato).

L’obiettivo rimane la raccolta differenziata. Il blitz di sabato scorso a Triscina e gli ulteriori controlli di lunedì a Marinella di Selinunte sono stati ottimi deterrenti. Ieri, soltanto a Marinella di Selinunte e una parte di Castelvetrano, sono stati raccolti 15 tonnellate di organico, mentre a Triscina e nell’ …









