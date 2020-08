Mazara, un’ordinanza sindacale chiude il plesso scolastico di via Santoro Bonanno

La scarsa qualità del calcestruzzo usato da chiudere il plesso scolastico di via Santoro Bonanno.

Il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura a far data da oggi, mercoledì 5 agosto, della struttura che ospita il plesso scolastico dell’infanzia e primaria “SS Giovanni Paolo II” di via Santoro Bonanno: plesso che fa parte dell’Istituto comprensivo Giuseppe Grassa.

Il provvedimento è stato adottato per garantire “la tutela della pubblica incolumità con contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e lavorativa” .



A seguito di una specifica richiesta del dirigente scolastico con la quale segnalava l’urgenza di verificare l’eventuale presenza di cemento depotenziato in alcune strutture ammalorate del plesso scolastico, l’amministrazione ha incaricato una ditta operante nel settore delle indagini strutturali per accertare la qualit& …









Leggi la notizia completa