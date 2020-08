Proseguono le manifestazioni del programma Mazara Live Eventi e gli spettacoli collaterali.

Cinema “Arena sotto le stelle”: questa sera alle ore 21,30 al Collegio dei Gesuiti proiezione del film “Figli” con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea. Ingresso 4 euro.

Domani sera (6 agosto) alle ore 21,30 proiezione del film “Gli Anni più Belli” di Gabriele Muccino. Ingresso 4 euro.

Per la Rassegna “Summer in Jazz” a cura dell’associazione musicale Sole del Sud – giovedì 6 agosto alle ore 21,30 nell’atrio dell’Istituto comprensivo Borsellino si esibirà il duo Ariodante- Carpi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per la Rassegna “In scena/Esate” – Venerdì 7 Agosto dalle ore 18:30 nell’Atrio Santa Caterina dell’Istituto comprensivo Borsellino spettacolo per bambini “Pavel – Vita da Clown” produzione Quintiequilibrio. Organizzazione associazione Oliver. Ingresso gratuito fino ad …









