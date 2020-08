Marsala, regolamentata la sosta in alcuni tratti del lungomare Boeo

Regolamentata la sosta al lungomare Boeo di Marsala. Con un provvedimento del Comando della Polizia Municipale di Marsala è stata disciplinata la sosta in un ampio tratto del Lungomare Boeo.

L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di sicurezza, soprattutto a beneficio di pedoni e ciclisti, lungo una via notevolmente frequentata nel periodo estivo. La realizzazione di stalli per la sosta, pertanto, è stata ritenuta utile per apportare un miglioramento delle complessive condizioni di traffico.

L’Ordinanza stabilisce che la sosta, contraddistinta dalla lettera “P” (Parcheggio), è consentita sul lato destro del Lungomare Boeo – in direzione Trapani – nei seguenti tratti:

– dall’inizio del Baglio Anselmi (Museo archeologico) e fino al numero civico 36/A;

– a seguire, dopo la curva, limitatamente al tratto antistante la colonna di Capo Boeo;

– dal Viale Vittorio Veneto (di fronte “ferro di cavallo”), lungo l’area antistante il lido privato;

