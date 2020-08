Marsala, già abolita la Ztl di Porta Garibaldi

E’ durata da Natale a Santo Stefano. E’ stata abolita la Zona a Traffico Limitato che il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, aveva voluto creare a porta Garibaldi, cioè in Piazza Mameli. La decisione ha portato diverse lamentele degli automobilisti, confusione per i sensi cambiati, ha impegnato i vigili per giorni, e creato polemche anche in consiglio comunale. Alla fine, la decisione del Sindaco.

“La constatazione che l’aggregazione di cittadini e visitatori si concentra principalmente nel fine settimana e in ore serali, nonché qualche problema sorto a seguito del doppio senso di marcia in un tratto di via Dei Mille, hanno posto fine alla ZTL provvisoria – fa sapere in una nota il Comune -. Di conseguenza, la scelta più opportuna e conducente, ai fini della sicurezza dei pedoni, è stata quella di istituire il divieto di transito veicolare in via Vespri nelle giornate …









Leggi la notizia completa