Marsala 2020, Nino Papania: “Con Grillo programma ambizioso per la città”

Nino Papania, la campagna elettorale è iniziata a Marsala e l’accusano di avere schierato tre liste in sostegno di Massimo Grillo sindaco…

Sciocchezze. Non sapevo che fosse una colpa sostenere una candidatura autorevole e in grado di amministrare la città. Ho contribuito a fondare il Movimento VIA, le liste a Marsala che sostengono Grillo non le ho formate io, non sono mie. Sono liste che hanno formato gli aderenti al Movimento. Comprendo che chi lancia questo tipo di illazioni è ancora radicato alla politica del capo o del padre padrone. Niente di tutto questo. Abbiamo parlato molto, si è discusso e liberamente i marsalesi hanno deciso di appoggiare Grillo e di formare le liste in sostegno. Nessuna ingerenza, allo stesso tempo è chiaro che nulla mi vieti di poter incontrare persone e di discutere di una visione ampia che non riguarda solo Marsala.

Perché …









Leggi la notizia completa