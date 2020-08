Marettimo, la “Madonna del rotolo” rientra nella sua edicola

La Madonna del rotolo è tornata nella sua edicola. A Marettimo, nella giornata di Domenica, si è svolto un incontro di preghiera con la benedizione e l’incensazione della Sacra raffigurazione della Madonna di Trapani in miniatura. Il momento di preghiera è stato officiato da Don Alberto Genovese e animato da due seminaristi presenti nell’isola per l’animazione spirituale. La cappella si trova poco fuori dal centro abitato.

L’immagine della Vergine, la cui base è datata nel 1921, è stata restaurata grazie ad una colletta dei fedeli ed è chiamata del “rotolo” per un enorme masso presente sul ciglio della scogliera, caduto tanti anni fa dalla montagna a seguito di un violento nubifragio.

La statua, ogni anno il 15 Agosto, viene portata in processione dalla comunità ma non quest’anno per le note vicende legate al contenimento del Covid-19.









Leggi la notizia completa