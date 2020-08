Mafia. Castellammare del Golfo, arrestato Leonardo Badalamenti. E’ il figlio di Don Tano 

Arrestato dalla Direzione Investigativa Antimafia Leonardo Badalamenti, figlio dello storico boss di cosa nostra Tano. L’arresto è avvenuto a casa della madre a Castellammare del Golfo, ed eseguito in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria di San Paolo, in Brasile, per associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti e falsità ideologica.

In attesa dell’estradizione, Badalamenti è stato trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo.

L’uomo, 60 anni, è il secondogenito di don Tano, il boss che negli anni settanta è stato a capo della cupola di cosa nostra e poi riconosciuto come mandante dell’omicidio di Peppino Impastato. Per l’autorità brasiliana Leonardo – che andava in giro con un’identità falsa, quella dell’uomo d’affari brasiliano Carlos Massetti e che aveva registrato in quel paese la nascita del suo primo figlio chiamandolo come il nonno, Gaetano – era latitante dal 2017 in seguito all’emissione da parte dell’autorit& …









