La Croce Rossa di Castelvetrano piange Anna Maria Roppolo

È di oggi la notizia della scomparsa di Anna Maria Roppolo, efficiente

e dinamica operatrice della Croce Rossa di Castelvetrano.

La donna, quarantottenne, che da tempo combatteva profondamente e

silenziosamente con un tumore, si è spenta nella giornata del 3 agosto.

Diversi i messaggi di cordoglio giunti da amici, parenti,conoscenti e

colleghi, in particolare quelli del reparto della Croce Rossa

castelvetranese.

Queste le parole di commiato dedicate ad Anna Maria:

«Anna Maria più di chiunque altro ha dimostrato attaccamento alla Croce Rossa, alla famiglia e

alla vita fino al suo ultimo respiro.

Anna Maria era tenace, affettuosa, amorevole, una amica, una sorella, una mamma amorevole con

tutti…sempre pronta a donare un sorriso aggraziato.

Anna Maria era orgogliosamente una Volontaria di Croce Rossa ed anche in pieno lockdown non

ha esitato un attimo, pur nella sua intima e personale sofferenza, ad aiutare gli altri.

Il Presidente, il …









Leggi la notizia completa