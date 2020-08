In casa A29 Fly Volley Marsala approda il nuovo sponsor Gesan Com

Con la nuova stagione sportiva alle porte e con l’imminente inizio degli allenamenti, la A29 Fly Volley Marsala chiude un importante accordo con Gesan Com, importante azienda che dal 1989 opera nel campo delle forniture sanitarie a laboratori di diagnostica, di ricerca e di veterinaria.

“Gesan Com – dichiara l’amministratore Unico Mauro Cudia – è diventata nel tempo una delle realtà più riconosciute del nostro settore, lo staff aziendale è formato da professionisti ed esperti altamente qualificati: biologi, ingegneri, chimici; un team attento e affiatato, in grado di raggiungere in modo capillare tutto il territorio siciliano. Contiamo di sviluppare le nostre attività grazie alla partnership con la Fly Volley perché il campionato di B2 che presto ci accingeremo ad affrontare porterà alla nostra azienda visibilità fin oltre il territorio siciliano”.

Le parole di Roberto Marino Presidente della Fly Volley Marsala: “A piccoli ma decisi passi, …









