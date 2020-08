Il Marsalese Francesco Conticelli di scena alla 46^ Alpe del Nevegal

Riparte, dopo la lunga pausa causata dall’emergenza COVID, l’edizione 2020 del campionato Italiano di Velocità di Montagna. Ad alzare il sipario su questa nuova stagione sarà la gara del Nevegal in provincia di Belluno, manifestazione giunta al 46esimo “traguardo”, organizzata dalla Trecime Promotor.



Il giovane pilota marsalese Francesco Conticelli, sarà pronto al via della gara inaugurale a bordo della Osella FA30, motoristicamente, curata da Armaroli. Grande concorrenza per il pilota Best Lap Conticelli, ma anche tanta voglia di crescere e far bene alla guida dell’Osella di Gruppo E2SS. L’obiettivo principale sarà quello di continuare sulla scia degli ottimi risultati conseguiti nel 2019 e migliorare l’andamento.



Conticelli: “Avevo voglia di ripartire e finalmente, siamo vicini a rivedere il semaforo verde. Cercheremo di dire la nostra – aggiunge Conticelli – sapendo che avremo davanti avversari molto validi e di tutto rispetto, ma noi …









