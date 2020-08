Favignana: manca il personale, chiude il Museo delle Conchiglie

Nell’isola ancora sconvolta per le vicissitudini giudiziarie che hanno colpito l’ormai ex sindaco Giuseppe Pagoto, un altro caso che ha suscitato indignazione, soprattutto, tra i turisti in vacanza a Favignana. Il Museo delle conchiglie, infatti, è chiuso e non per l’emergenza Covid.

Gabriele Sercia che da dieci anni gestisce la struttura, quest’anno non può fare affidamento su un collaboratore messo a disposizione dal Comune che negli anni passati si occupava di accogliere gli utenti e di guidarli nella visita.

Lui da solo non può farcela. Ergo: Museo chiuso. Fondato nel settembre del 2010 da Gabriele Sercia, il Museo delle conchiglie raccoglie un meraviglioso mondo marino, nato dalla passione per il mare e la malacologia, ricco di bellezze ignote a molti, che si accumulavano nei cassetti.

La struttura, infatti, dispone di un patrimonio, in parte ancora sconosciuto, di organismi di estrema …









Leggi la notizia completa