Erice, in fase di stallo la mozione di sfiducia per il sindaco Daniela Toscano

Ad Erice si fa la conta affinchè la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Daniela Toscano possa approdare in aula. Per il momento, però, c’è una situazione di stallo.

Il documento è stato predisposto dai consiglieri Cinque Stelle Alessandro Barracco ed Eugenio Stroncone, ma servono i numeri. Occorrono sette firme e per l’approvazione, invece, servono 10 voti. Il neo consigliere Bruna Arceri, subentrata alla dimissionaria Mariapia Angileri cosa farà?

La prima mozione di sfiducia promossa da Simona Mannina ebbe l’approvazione soltanto dei consiglieri Giuseppe Vassallo, Alessandro Manuguerra, Alessandro Barracco e Francesca Miceli. Ergo: un bel buco nell’acqua. Ed ora? In Consiglio si temporeggia, magari in attesa di nuovi risvolti nell’inchiesta che ha travolto Daniela Toscano, coinvolta assieme al fratello Massimo, nello scandalo del parcheggio di San Giuliano. Lei di fare un passo indietro, come chiesto dal …









Leggi la notizia completa