Erice, il video di Simone e la sua morte. Il caso fa indignare l’Italia 

Da Trapani l’indignazione è giunta fino a Milano. Una donna contatta la polizia municipale. E’ fuori di sé.

Ha visto, sui social, il video che riprende un uomo ridotto ormai ad una larva, poi deceduto per una grave malattia alle ossa, accudito, a fatica, dalla mamma anziana che cerca di detergergli il sudore dalla fronte.

Si sente la voce della donna che li sta filmando che invoca aiuto. “Come si fa a lasciare una famiglia in quelle condizioni? – chiede la donna milanese alla centralinista del comando della Municipale – Come si fa? E’ assurdo. Tutta l’Italia è indignata e il Comune di Erice si dovrà assumere le proprie responsabilità”.

La tragedia si è consumata in una abitazione di via Marsala, nel territorio di Casa Santa, dove Simone, 50 anni, viveva con la madre Maria di 73 anni, anche lei …









Leggi la notizia completa