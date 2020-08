Coronavirus, nuova risalita dei contagi in Sicilia (+10). Scuola, linee guida per i bimbi fino a 6 anni

Risalgono i contagi in Sicilia. Sono 10 in più nella giornata di ieri ed erano stati tre nelle 24 ore precedenti. Un aumento dovuto al netto aumento dei tamponi, più del triplo rispetto a ieri. Dei nuovi contagi, 5 sono a Catania, 4 a Ragusa e uno a Messina.

Diminuisce però a 37 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli che sono in terapia intensiva. In 256 sono in isolamento domiciliare: 293 gli attuali positivi al coronavirus, quattro le persone guarite. Sono 3.318 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia. Torna a salire, con il decesso di Scicli, anche il numero delle vittime, ora a quota 284. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati più di 3000 (284 mila in totale). Era appena arrivato al centro di accoglienza di Pian del Lago di Caltanissetta, assieme ai 322 migranti che dovranno osservare il periodo di quarantena, e un migrante è stato ricoverato al …









