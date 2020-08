Calcio, il Bianco Arancio Petrosino ha una nuova dirigenza

Il Bianco Arancio Petrosino ufficializza l’entrata in società di sei nuove figure, da sinistra Giovanni Casano, Nicoló Angileri, Michele Galfano e Matteo Parrinello.

Assenti per impegni di lavoro Maurizio Grosso e Giuseppe Licari, quest’ultimo si occuperà di curare i social network.

I nuovi dirigenti credono in questo progetto esposto dal duo presidenziale Galfano/Parrinello e si metteranno a disposizione della società per andare a migliorare sia l’aspetto gestionale che finanziario. Rimangono con lo stesso ruolo nella società: Paolo Galfano, Francesco Anastasi e Vito Campo.









