L’evento ‘Cent’anni di cinema italiano’, in collaborazione con l’associazione culturale ‘Armonia’, si terrà giovedì 6 agosto in piazza Alicia, a partire dalle 21. Il cartellone si chiuderà il 25 settembre.

L'articolo Al via gli eventi di 'Salemi dEstate', si inizia con un omaggio a Fellini e Sordi con Vince Tempera









