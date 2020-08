A Trapani “In Signo Devotionis”, la mostra d’arte contemporanea di Silvio Cattani 

Metti una sera d’estate, metti una incantevole residenza d’epoca nell’entroterra trapanese immersa nei suoi secolari ulivi. Metti un pizzico di sacralità con una tipica chiesetta agreste del ‘700. Adesso, come se nulla fosse, inseriamo in questa atmosfera tipica della Sicilia occidentale alcune opere di arte contemporanea. Il colpo d’occhio è sorprendente e si viene scossi da una emozione dicotomica: l’esperienza dello spazio nel suo salto temporale attiva lo sguardo, stimolando al contempo sensorialità e intelletto. Uno spettacolo unico e suggestivo.

La magica quinta è Villa Immacolatella Tenuta Barone Curatolo Saura, le opere di arte contemporanea sono di Silvio Cattani www.silviocattani.it, noto pittore trentino-roveretano che annovera esposizioni a Bangkok, San Francisco, Seul, Berlino per citarne alcune. L’opera prima è la mostra “In Signo Devotionis” allestita domenica scorsa (4 agosto ndr) andata in scena, senza …









