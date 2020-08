A Pantelleria il Premio “Ennio Fantastichini”

Si svolgerà a Pantelleria, dal 7 al 9 agosto, il Premio Ennio Fantastichini dedicato ai migliori attori emergenti.

L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, dalla Regione Sicilia e dal Comune di Pantelleria.

venerdì 7 alle 16.30 (nell’aula consiliare) con il conferimento dell’opera simbolo del Premio al Comune di Pantelleria. Alle ore 21 in piazza Cavour, la giovane attrice Livia Lupattelli, sul piccolo schermo nelle serie tv “Casa Famiglia”, “Don Matteo” e “Io e mio figlio. Nuove storie per il commissario Vivaldi”, si esibirà nella pièce teatrale “Contro” del regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez.

Sabato 8 alle ore 21, in piazza Cavour, verranno premiati il miglior attore e la migliore attrice emergenti in una serata presentata da Beppe Convertini con madrina …









Leggi la notizia completa