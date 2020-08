A Campobello completati i lavori di un parcheggio pubblico nella via Umberto I

Sono stati completati da pochi giorni i lavori ed è già fruibile il parcheggio pubblico realizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, nella centrale via Umberto I, all’interno dell’area retrostante la Chiesa Madre.

Le opere sono state eseguite nell’ambito dei “cantieri di lavoro” avviati dall’Amministrazione a inizio del 2020 grazie all’ottenimento del finanziamento regionale di 176mila euro (bando istituito dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro con decreto n. 9483 del 9 agosto 2018).

Oltre alla realizzazione del parcheggio, comprendente 39 posti per auto e 5 per moto, l’intervento ha previsto anche le opere di manutenzione e di completamento di alcuni tratti di marciapiede lungo alcune vie comunali (via Ospedale, via CB 32, via Calvario, via Archimede e via Imbriani).

Ad eseguire i lavori, in particolare, sono stati 27 operai disoccupati selezionati dall’Ufficio …









