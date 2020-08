Vita, In pagamento il rimborso degli abbonamenti per il trasporto degli studenti pendolari

Vita. Sono in pagamento i rimborsi degli abbonamenti per il trasporto extraurbano degli studenti pendolari che frequentano gli Istituti di istruzione superiore nei comuni limitrofi.

La somma impegnata dall’Amministrazione comunale, di 5886,15 euro, pari al 75 per cento delle spese sostenute, riguarda nello specifico le tratte: Vita – Trapani (102,70 euro); Vita – Salemi (51,50 euro); Vita – Partanna (93,80 euro); Vita – Calatafimi Segesta (57,30 euro); Vita – Alcamo (90,80 euro); Vita – Castelvetrano (112,30 euro); Vita – Santa Ninfa (90,80 euro).

Nella sezione albo pretorio del sito del Comune è possibile visionare l’elenco dei beneficiari.

Valentina Mirto









