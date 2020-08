VIA! al Kart Summer Camp. Le prime attività nel Day 1 e Day 2

Primi due giorni di divertimento e apprendimento nell’Adria International Raceway per i piccoli partecipanti alla settima edizione del campus. Slalom, frenata, traiettorie e teoria prima del gran finale.

Ha preso il via nella giornata di lunedì 3 agosto il 7° Kart Summer Camp presso l’Adria International Raceway. L’evento organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport è iniziato nel migliore dei modi, con le prime attività di studio pratico e teorico sui go-kart messi a disposizione dal partner ufficiale OTK Kart Group.

Nella prima giornata i 23 piccoli partecipanti, ognuno con il suo kit personalizzato e firmato OMP, si sono concentrati su una fase di apprendimento propedeutico alle successive prove pratiche. Prima hanno studiato la posizione di guida, poi in pista suddivisi su due gruppi KID e MINI al fianco degli Istruttori Federali sui biposto per avere un primo approccio con il circuito. Quindi seconda fase …









