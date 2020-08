Un borgo di libri e autori, giovedì la presentazione di “Mercato nero”

Giovedì 6 agosto alle 21:30 presso le Grotte Mangiapane di Custonaci, nell’ambito della rassegna “Un borgo di Libri e Autori- Letture sotto le stelle”, il giornalista Gian Mauro Costa presenterà “Mercato Nero”, romanzo in cui viene affrontato, con spirito intelligente, la criminalità in una Palermo vivace e multietnica. La rassegna letteraria ha preso avvio il 23 luglio con la presentazione di “Ammagatrici”, undici storie di arcane figure femminili siciliane raccontate da Marinella Fiume.

Il 20 agosto, invece, l’edizione si concluderà con il volume “L’Ora, edizione straordinaria” e la presenza di un importante cronista de “L’Ora” Francesco La Licata. La rassegna letteraria si svolge presso la sede dell’Associazione Museo Vivente e ogni presentazione viene trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook del “Centro Studi Dino Grammatico”, che ne …









