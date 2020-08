Truffa una donna invalida per 10 anni: denunciato l’amministratore di sostegno

Trasferimento di somme sul conto corrente del figlio e prelievi che venivano giustificati come compensi per la badante. Sequestrati 136mila euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno eseguito, su disposizione del G.I.P. del locale Tribunale, Dott. Gianluca PETRAGNANI GELOSI, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del valore di circa di € 136.216,41, nei confronti di un amministratore di sostegno di una invalida civile, in quanto ritenuto responsabile del reato di peculato per aver posto in essere atti gestionali del suo patrimonio, riportati in modo ingannevole nei rendiconti annuali ed eseguiti senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Per tal motivo, il predetto amministratore, nominato con atto ufficiale dal Tribunale di Bologna e, pertanto, pubblico ufficiale, è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.

L’indagine, coordinata dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Elena CARUSO e condotta dai finanzieri del …









Leggi la notizia completa