Trapani, va in pensione De Martino. Una vita per la sanità 

Di fermarsi non ne vuole proprio sapere. “Chi si ferma – sorride – muore”. E lui, Massimo Giuseppe Di Martino, 64 anni, primario del pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani in pensione da tre giorni, sta già lavorando per il futuro: portare a Trapani i Master universitari per le urgenze e le emergenze ed aprire una scuola specialistica per medici e infermieri. Insomma, grazie al suo impegno la Sanità trapanese potrebbe fare il definitivo “salto di qualità”.

Dopo 36 anni di servizio, Di Martino ha smesso il camice bianco che era la sua seconda pelle.

Laureatosi quando aveva 24 anni, quattro anni dopo si è specializzato in chirurgia d’urgenza, diventando se non addirittura il più giovane chirurgo d’Italia, uno dei più giovani. Senza dubbio. Nel 2009, l’incarico di primario del pronto soccorso dove dal 1977 …









