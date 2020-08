Trapani, la Camera di Commercio pubblica tre Bandi per le piccole e medie imprese

La Camera di Commercio di Trapani ha pubblicato tre bandi per la concessione di voucher a fondo perduto destinati alle Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio. Gli ambiti di applicazione di ciascun bando sono relativi:

1. All’abbattimento del costo per interessi e oneri accessori sui finanziamenti. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato all’abbattimento del tasso d’interesse sui finanziamenti concessi o rinegoziati da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari con contratti stipulati a partire dal 1° febbraio fino al 31 luglio 2020 per le finalità riferite ad esigenza di liquidità conseguente all’emergenza da Covid-19.

2. Alle iniziative di digitalizzazione previste dal Piano nazionale Transizione 4.0. Nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto …









