Trapani, attività antidroga dei Carabinieri: un arresto

Nella giornata di ieri, 3 agosto 2020, i Carabinieri della Stazione di Erice, con il supporto di personale del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, ANASTASI Maurizio, ericino, cl.79, con pregiudizi di polizia.

Nello specifico, i militari dell’Arma che già da tempo osservavano i movimenti dell’Anastasi, hanno eseguito una serie di perquisizioni, sia personali che domiciliari, che hanno permesso di rinvenire, grazie principalmente al buon fiuto di Ron, circa 44 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina pura avvolta nel cellophane e abilmente nascosta nella credenza della cucina, un bilancino di precisione, nonché la somma contante di euro 1300,00 da ritenersi profitto dell’attività illecita.

In considerazione dell’ingente quantitativo di cocaina rinvenuta, da cui si sarebbero potute ottenere oltre 150 dosi destinate alla …









