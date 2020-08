Trapani, arrestato l’imprenditore Matteo Bucaria per il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano

Il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano, avvenuto nel marzo del 2013, ora ha un mandante. Si tratta dell’imprenditore trapanese Matteo Bucaria che è stato arrestato.

Secondo l’accusa sarebbe stato lui ad ordinare l’omicidio del cognato. Per il tentato omicidio di Domenico Cuntuliano come esecutore materiale è stato condannato in via definitiva a 12 anni l’ex dipendente del Comune di Trapani Gaspare Gervasi che venne arrestato dalla Squadra mobile.

Secondo la ricostruzione diede appuntamento a Cuntuliano in un appezzamento di terreno con la scusa che doveva parlargli. Sceso dall’auto fece fuoco contro la vittima designata che rimase gravemente ferita.

Dopo l’arresto Gervasi che era dipendente del Comune di Trapani venne subito licenziato.

Oggi la svolta con l’arresto del mandante. L’arresto disposto dal Gip del tribunale di Trapani Caterina Brignone.

L’agguato venne messo a segno nelle campagne di Guarrato. La vittima, che lavorava in una impresa del cognato, venne raggiunta …









