Sicilia, Lo Curto chiede l’azzeramento dei vertici della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Sulla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana e sui costi sostenuti per una trasferta a Taormina e con ricavi irrisori di diecimila euro rispetto a spese sostenute di oltre 400mila euro, c’è l’intervento della deputata regionale all’Ars Eleonora Lo Curto che chiede senza mezzi termini la rimozione e l’azzeramento dei vertici dell’orchestra. Qui la nota della Lo Curto:

“Le ultime vicende sui costi sostenuti dalla Fondazione orchestra sinfonica siciliana per la trasferta a Taormina, con oltre 400 mila euro di spese a fronte di un incasso al botteghino di soli 10 mila euro, confermano l’assoluta inadeguatezza e incapacità di gestione dell’attuale governance del Teatro Politeama di Palermo, ed è solo l’ultimo episodio di una lunga e non più sopportabile sequenza di atti che compromettono seriamente l’immagine, il prestigio e il futuro della Foss. È drammatico che si continui a sperperare denaro pubblico …









