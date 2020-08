Sicilia: casa in fiamme con quattro bambini dentro, si arrampica sul balcone e li salva 

Non ci ha pensato un attimo e si è arrampicato dall’esterno al balcone di un appartamento in fiamme dove all’interno rischiavano di morire quattro bambini.

Il protagonista di questo salvataggio in extremis è Nunzio Mogavero, un forestale di 49 anni che, domenica a Isnello, sulle Madonie, appena sentite le grida provenire dall’appartamento, e verificato che la porta d’ingresso era bloccata, è salito dall’esterno e ad uno ad uno e con l’aiuto di due carabinieri e delle altre persone giù, ha salvato le tre sorelline e il cuginetto rimasti da soli in casa, mentre la mamma si era allontanata qualche momento per andare a fare la spesa.

L’incendio, a causa di un corto circuito, sarebbe divampato al piano terra e le fiamme si sono propagate al primo piano, nell’appartemento dove si trovavano i bambini.

Nunzio Mogavero non è nuovo ad espisodi di generosità. Lo scorso anno ha …









