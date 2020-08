Rinviata al 2 maggio 2021 la maratonina del  vino di Marsala

Anche la Maratonina del Vino è costretta ad arrendersi all’attuale emergenza sanitaria. Inizialmente in calendario per lo scorso 26 aprile e poi rinviata al prossimo 13 settembre, viste le ultime decisioni del Governo nazionale in tema di contrasto e contenimento della grave

pandemia in atto, la Polisportiva Marsala Doc è stata costretta ad annullare definitivamente l’edizione 2020 della Maratonina del Vino, rinviando l’appuntamento al 2 maggio 2021.

Data già in calendario per l’anno prossimo. “Anche noi, insomma, siamo stati costretti ad alzare bandiera bianca – scrie il presidente della Polisportiva Marsala Doc, Filippo Struppa -. Naturalmente, alla decisione di annullare la gara siamo arrivati, con grande dolore, dopo attenta riflessione e visto anche il perdurare, seppur in fase calante, dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19. E dire che avevamo quasi tutto pronto e sostenuto già notevoli spese per la preparazione dell’evento. E …









Leggi la notizia completa