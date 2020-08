Peschereccio “Nuova Iside”. Le indagini, la petroliera Vulcanello fu riverniciata

E’ indagato per frode processuale e favoreggiamento Raffaele Brullo l’armatore e rappresentante legale della “Augusta Due Srl”, la società titolare della petroliera Vulcanello coinvolta nell’affondamento del peshereccio “Nuova Iside”, avvenuto il 13 maggio scorso nelle acque tra San Vito Lo Capo e Ustica e che ha causato la morte dei tre uomini a bordo, Matteo, Giuseppe, Vito Lo Iacono (quest’ultimo ancora non ritrovato).

Brullo avrebbe ordinato la pitturazione dell’opera morta dello scafo della nave, nonostante l’apertura dell’inchiesta della Procura.

Ad accertare la riverniciatura sono stati i consulenti nominati dai pubblici ministeri Ennio Petrigni e Vincenzo D’Amico. I lavori sulla nave sarebbero stati fatti tra il 22 e il 27 maggio. Rispetto alle riprese effettuate dalla polizia calabrese il 21 maggio, infatti, l’opera morta dello scafo apparirebbe pulita nei giorni siccessivi. Per questo motivo la Procura ha ora chiesto un incidente probatorio che è statp accolto dal gip Piergiorgio Morosini.

Nello specifico, il









