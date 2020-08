Massimo Silvano nuovo presidente del Rotaract di Marsala 

Passaggio della campana al Rotaract Club Marsala, avvenuto ieri sera 3 agosto.

Massimo Silvano è il nuovo Presidente. “Quella della Presidenza l’ho sempre considerata una tappa necessaria, anche se non imminente, del mio percorso all’interno del Rotaract – dichiara -. Per questioni organizzative, di studio, infatti, ho preferito lasciare spazio a chi, in quel momento, era pronto a dare il massimo. Ora posso dire di essere pronto a dare il mio massimo. La mia fortuna è quella di poter contare su una squadra, un gruppo, davvero coeso nel voler garantire una costante attività di service nei confronti della nostra città. È con questo rinnovato spirito di solidarietà che accolgo questo incarico, con la promessa di mettere le mie e le nostre competenze a servizio dell’intera collettività”.

In questa foto con il suo direttivo (da sinistra a destra): Giovanni Marino Tesoriere, Ferdinando Favara Segretario Marco Martinico Vice …









