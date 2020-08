Marsala, I vigili urbani non ricevono i salari accessori. CSA: “Il Comune provveda o sarà sciopero”

“I vigili urbani di Marsala non hanno ancora avuto corrisposti i salari accessori relativi agli anni passati e al 2020. Gli anni interessati sono 2018/2019/2020 in data 20/04/2020”, “A seguito di ciò e soprattutto grazie all’intervento operoso della Comandante Michela Cupini – scrive il sindacato -, il festivo infrasettimanale è stato corrisposto al personale. Al contrario tuttora rimangono invase le somme relative alla turnazione di dicembre 2018, ottobre, novembre e dicembre 2019 e di tutti i mesi maturati nel 2020. Altrettanto dicasi per la reperibilità dei mesi da ottobre a dicembre 2019 e dei primi sei mesi del 2020”.

Questa la nota del Coordinamento provinciale del CSA Regioni Autonomie Locali, in rappresentanza della Polizia Municipale locale, che ha inviato il documento al Comune di Marsala, alle Autorità e ai dirigenti di competenza, in merito alla mancata corresponsione di diversi istituti del salario accessorio alla Polizia Municipale.

Il …









Leggi la notizia completa