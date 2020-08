Marsala, Diego Maggio: “Uniamoci per una città che si tiri fuori dal sottosviluppo”

Iniziata la fase della ripresa, successiva alla pandemia che ci ha costretti a casa per settimane, tutti quanti speravamo che i rapporti tra cittadini e tra politica e cittadini potessero cambiare in meglio. Speravamo che lo spirito di solidarietà che ci aveva visti intonare l’inno nazionale affacciati ai balconi delle nostre case e ci aveva orientati (a parole e nelle intenzioni) ad un rinnovato senso di comunità, potesse durare oltre la quarantena. Magari il tempo per affrontare con un altro sguardo le elezioni amministrative dalle quali tra poco scaturirà un governo nuovo per la nostra città. Tutti insomma abbiamo sperato che i politici, i partiti, gli amministratori, i consiglieri comunali, preso atto degli anni difficili che aspettano i marsalesi da un punto di vista economico e sociale, preparassero una nuova stagione in cui lo spirito di solidarietà prevalesse su quello di appartenenza.

