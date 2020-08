Marsala 2020, Maricò Hopps (Lega) interviene sulle dimissioni di Giacomo Pipitone

“L’avvocato Giacomo Pipitone, persona per bene e stimata, evidentemente non conosce i tempi e i modi della politica”. Con queste parole la Responsabile Regionale degli Enti Locali per la Sicilia Occidentale, Maricò Hopps, risponde all’ex commissario comunale di Marsala che maldestramente afferma che qualcuno pone veti su qualcun altro. “Coalizioni, liste e candidati sindaci nascono sempre dal confronto che non può limitarsi, cosi come immaginato dall’ex commissario, ad un solo schema. Non c’è dubbio che il progetto di un centro destra unitario è la grande ambizione della politica nazionale e regionale ma non è certamente la condizione unica per i progetti amministrativi.

“All’avv.to Pipitone, che ringraziamo per quanto fatto fino ad oggi, ricordiamo che chi rappresenta un partito, a maggior ragione chi rappresenta il primo partito nazionale, ha il compito di portare …









Leggi la notizia completa