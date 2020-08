L’omotransfobia, il fato e il migrante Enea i cui discendenti fondarono Roma

Poi capita, no i fatti non capitano si determinano e si definiscono destino. Quando non li determini e li subisci è fato. Più semplicemente il destino lo stabilisci, il fato no. Fatto paradigmatico, nasci a Mogodascio e non a Mars-Allah porto di Allah non di Amalfi fu repubblica marinara o Amburgo. Nella capitale somala non determini nulla, subisci gli eventi ineluttabilmente. A Marsala male che vada emigri, sei cittadino europeo sarai accolto in altri 26 paesi del vecchio continente e potrai autodeterminarti. Volevo raccontare che il primo di agosto ho prenotato un posto per lo spettacolo teatrale all’aperto Tempesta tratto dal primo libro dell’Eneide.

Abitando in centro decido di recarmici senza auto, anche perché alle 18 in piazza loggia c’è una manifestazione per protestare contro l’approvazione della legge sull’omotransfobia che dopo essere stata esitata in commissione giustizia della camera approderà in aula e vedere l’affluenza. Il testo …









Leggi la notizia completa